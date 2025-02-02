Nesine 2. Lig'de 20. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 20. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Sarıyer, deplasmanda Kepezspor'u 2-1 yenerek 50 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor, deplasmanda Karaman FK'yı 1-0 mağlup etti. Aksaray ekibi, Serik Belediyespor'un sahasında Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kaldığı haftada puanını 47 yaptı ve averajla ilk sıraya yükseldi.
Nesine 2. Lig'de 20. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
-Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|20
|15
|5
|0
|48
|10
|38
|50
|2.BATMAN PETROLSPOR
|20
|14
|1
|5
|36
|18
|18
|43
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|20
|12
|6
|2
|36
|16
|20
|42
|4.ALTINORDU
|20
|10
|8
|2
|36
|16
|20
|38
|5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ
|20
|11
|4
|5
|38
|20
|18
|37
|6.İSKENDERUNSPOR
|20
|8
|8
|4
|28
|17
|11
|32
|7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|20
|8
|8
|4
|29
|21
|8
|32
|8.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|20
|9
|4
|7
|28
|25
|3
|31
|9.FETHİYESPOR
|20
|7
|7
|6
|24
|21
|3
|28
|10.KIRKLARELİSPOR
|20
|5
|8
|7
|21
|22
|-1
|23
|11.İNEGÖLSPOR
|20
|5
|8
|7
|21
|25
|-4
|23
|12.1461 TRABZON FK
|20
|6
|4
|10
|26
|28
|-2
|22
|13.E KOLEJİ ISPARTA 32
|20
|4
|10
|6
|17
|20
|-3
|22
|14.KEPEZSPOR
|20
|5
|5
|10
|22
|29
|-7
|20
|15.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
|20
|3
|7
|10
|21
|34
|-13
|16
|16.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|20
|3
|6
|11
|15
|30
|-15
|15
|17.ALTAY
|20
|4
|2
|14
|16
|46
|-30
|11
|18.AFYONSPOR
|20
|0
|1
|19
|6
|70
|-64
|-5
NOT: Altay'a 3, Afyonspor'a da 6 puan silme cezası verildi.
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|20
|15
|2
|3
|40
|15
|25
|47
|2.SERİK BELEDİYESPOR
|20
|14
|5
|1
|43
|19
|24
|47
|3.ARTI DEĞER VAN SPOR
|20
|12
|3
|5
|38
|19
|19
|39
|4.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|20
|11
|6
|3
|38
|21
|17
|39
|5.MENEMEN FK
|20
|11
|4
|5
|35
|18
|17
|37
|6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|20
|9
|6
|5
|32
|21
|11
|33
|7.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|20
|7
|8
|5
|28
|25
|3
|29
|8.BUCASPOR 1928
|20
|9
|5
|6
|25
|22
|3
|29
|9.KARACABEY BELEDİYE SPOR
|20
|8
|5
|7
|33
|31
|2
|29
|10.SOMASPOR
|20
|7
|4
|9
|25
|23
|2
|25
|11.MERKÜR JET ERBAASPOR
|20
|7
|4
|9
|26
|35
|-9
|25
|12.KARAMAN FK
|20
|6
|6
|8
|23
|21
|2
|24
|13.ANKARA DEMİRSPOR
|20
|5
|9
|6
|29
|28
|1
|24
|14.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|20
|3
|8
|9
|17
|35
|-18
|17
|15.DİYARBEKİR SPOR
|20
|1
|9
|10
|8
|25
|-17
|12
|16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR
|20
|4
|3
|13
|22
|44
|-22
|12
|17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|20
|2
|3
|15
|10
|43
|-33
|9
|18.GİRESUNSPOR
|20
|1
|6
|13
|12
|39
|-27
|0
NOT: Giresunspor'a 9, Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'a 3'er puan silme cezası uygulandı.
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig'de 20. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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