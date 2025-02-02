Nesine 2. Lig'de 20. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Spor

Nesine 2. Lig'de 20. Hafta Sonuçları

Sarıyer ve Motolux 68 Aksarayspor, 20. hafta maçlarını kazanarak liderlik koltuğunu korudu.

02.02.2025 18:47
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Nesine 2. Lig'de 20. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Sarıyer, deplasmanda Kepezspor'u 2-1 yenerek 50 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor, deplasmanda Karaman FK'yı 1-0 mağlup etti. Aksaray ekibi, Serik Belediyespor'un sahasında Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kaldığı haftada puanını 47 yaptı ve averajla ilk sıraya yükseldi.

Nesine 2. Lig'de 20. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

-Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.SARIYER20155048103850
2.BATMAN PETROLSPOR20141536181843
3.GMG KASTAMONUSPOR20126236162042
4.ALTINORDU20108236162038
5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ20114538201837
6.İSKENDERUNSPOR2088428171132
7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR208842921832
8.BEYKOZ ANADOLUSPOR209472825331
9.FETHİYESPOR207762421328
10.KIRKLARELİSPOR205872122-123
11.İNEGÖLSPOR205872125-423
12.1461 TRABZON FK2064102628-222
13.E KOLEJİ ISPARTA 322041061720-322
14.KEPEZSPOR2055102229-720
15.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR2037102134-1316
16.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR2036111530-1515
17.ALTAY2042141646-3011
18.AFYONSPOR200119670-64-5

NOT: Altay'a 3, Afyonspor'a da 6 puan silme cezası verildi.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR20152340152547
2.SERİK BELEDİYESPOR20145143192447
3.ARTI DEĞER VAN SPOR20123538191939
4.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR20116338211739
5.MENEMEN FK20114535181737
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ2096532211133
7.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL207852825329
8.BUCASPOR 1928209562522329
9.KARACABEY BELEDİYE SPOR208573331229
10.SOMASPOR207492523225
11.MERKÜR JET ERBAASPOR207492635-925
12.KARAMAN FK206682321224
13.ANKARA DEMİRSPOR205962928124
14.BELEDİYE DERİNCE SPOR203891735-1817
15.DİYARBEKİR SPOR201910825-1712
16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR2043132244-2212
17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU2023151043-339
18.GİRESUNSPOR2016131239-270

NOT: Giresunspor'a 9, Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'a 3'er puan silme cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Aksaray, Sarıyer, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesine 2. Lig'de 20. Hafta Sonuçları - Son Dakika

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