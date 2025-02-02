Nesine 2. Lig'de 20. Hafta Sonuçları

Spor

Nesine 2. Lig'de 20. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Sarıyer, deplasmanda Kepezspor'u 2-1 yenerek 50 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor, deplasmanda Karaman FK'yı 1-0 mağlup etti. Aksaray ekibi, Serik Belediyespor'un sahasında Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kaldığı haftada puanını 47 yaptı ve averajla ilk sıraya yükseldi.

Nesine 2. Lig'de 20. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

-Beyaz Grup