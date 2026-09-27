Nesine 2. Lig'de 4. hafta 13 maçla bitti, MKE Ankaragücü 4-1 kazandı - Son Dakika
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Nesine 2. Lig'de 4. hafta 13 maçla bitti, MKE Ankaragücü 4-1 kazandı

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Nesine 2. Lig'de 4. hafta, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan 13 müsabakayla tamamlandı. Haftanın maçlarında MKE Ankaragücü, Karacabey Belediyespor'u 4-1 yenerken Adana Demirspor, Efor Çay Erbaaspor'a 0-3 yenildi.

Nesine 2. Lig'de 4. hafta, yapılan 13 müsabakayla tamamlandı.

Ligde Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Ankara Demirspor- Adana 01: 3-4

12 Bingölspor-KCT 1461 Trabzon: 1-2

Serikspor-Fethiyespor: 0-1

Karacabey Belediyespor- MKE Ankaragücü: 1-4

Erzincan Futbol Yatırımları-Kırklarelispor: 0-0

Sakaryaspor-Kütahyaspor: 2-0

Beyaz Grup

Sebatspor-Menemen FK: 0-1

Hatayspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi: 2-0

Güzide Gebzespor-Seza Çimento Elazığspor: 0-0

Çorluspor 1947-ISBAŞ Isparta 32: 1-3

Adana Demirspor-Efor Çay Erbaaspor: 0-3

Aliaağa Futbol-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-1

Muşspor-68 Aksaray Belediyespor: 3-2

Kaynak: AA
MKE AnkaragücüKaracabeyAdanaSporÇaySon Dakika

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SON DAKİKA: Nesine 2. Lig'de 4. hafta 13 maçla bitti, MKE Ankaragücü 4-1 kazandı - Son Dakika
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