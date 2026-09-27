Nesine 2. Lig'de 4. hafta 13 maçla bitti, MKE Ankaragücü 4-1 kazandı

Nesine 2. Lig'de 4. hafta 13 maçla bitti, MKE Ankaragücü 4-1 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 4. hafta, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan 13 müsabakayla tamamlandı. Haftanın maçlarında MKE Ankaragücü, Karacabey Belediyespor'u 4-1 yenerken Adana Demirspor, Efor Çay Erbaaspor'a 0-3 yenildi.
Nesine 2. Lig'de 4. hafta, yapılan 13 müsabakayla tamamlandı.
Ligde Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Ankara Demirspor- Adana 01: 3-4
12 Bingölspor-KCT 1461 Trabzon: 1-2
Serikspor-Fethiyespor: 0-1
Karacabey Belediyespor- MKE Ankaragücü: 1-4
Erzincan Futbol Yatırımları-Kırklarelispor: 0-0
Sakaryaspor-Kütahyaspor: 2-0
Beyaz Grup
Sebatspor-Menemen FK: 0-1
Hatayspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi: 2-0
Güzide Gebzespor-Seza Çimento Elazığspor: 0-0
Çorluspor 1947-ISBAŞ Isparta 32: 1-3
Adana Demirspor-Efor Çay Erbaaspor: 0-3
Aliaağa Futbol-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-1
Muşspor-68 Aksaray Belediyespor: 3-2
Kaynak: AA
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