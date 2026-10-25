Nesine 2. Lig'de 8. hafta sona erdi, Aliağa Futbol Beyaz Grup'ta 21 puanla lider oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nesine 2. Lig'de 8. hafta sona erdi, Aliağa Futbol Beyaz Grup'ta 21 puanla lider oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig'de 8. hafta geride kaldı. Kırmızı Grup'ta 19 puanla Sakaryaspor liderliğini korurken, Beyaz Grup'ta puanını 21'e çıkaran Aliağa Futbol bu hafta grubun yeni lideri oldu.

Futbolda Nesine 2. Lig'de 8. hafta sona erdi.

Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor liderliğini sürdürürken Beyaz Grup'ta ise puanını 21'e yükselten Aliağa Futbol, liderliğe yükseldi.

Ligin 8. haftasının ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.ALİAĞA FUTBOL 87011711621
2.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR86112271519
3.MUŞSPOR 861122121019
4.GÜZİDE GEBZESPOR 8530146818
5.İNEGÖL KAFKASSPOR 8512149516
6.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR84311611515
7.ÇORLUSPOR 19478422159614
8.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR83231616011
9.EFOR ÇAY ERBAASPOR83141715210
10.MENEMEN FK8314810-210
11.68 AKSARAY BELEDİYESPOR8233131129
12.ANKARASPOR83051113-29
13.SOMASPOR72141016-67
14.SEBATSPOR71241115-45
15.GMG KASTAMONUSPOR8215721-144
16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL8008419-15-3
17.HATAYSPOR8116414-10-5
18.ADANA DEMİRSPOR8215612-6-44
Not: GMG Kastamonuspor ve Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol'un 3'er, Hatayspor'un 9 ve Adana Demirspor'un 51 puanı silindi.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR86111810819
2.52 ORDUSPOR 86021991018
3.ADANA 01 FK85211711617
4.ANKARA DEMİRSPOR851225111416
5.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI7430159615
6.KCT 1461 TRABZON FK83321613312
7.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR83231111011
8.KARACABEY BELEDİYESPOR7322912-311
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ73131512310
10.12 BİNGÖLSPOR824299010
11.KÜTAHYASPOR82151017-77
12.MKE ANKARAGÜCÜ723213946
13.KIRKLARELİSPOR7124611-55
14.FETHİYESPOR7124612-65
15.SULTAN SU İNEGÖLSPOR7124813-52
16.SERİKSPOR8125615-92
17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR7016524-19-2
Not: MKE Ankaragücü, Sultan Su İnegölspor, Serikspor ve Ekinciler İskenderunspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: AA
SakaryasporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kiminle savaştasınız“ sorusuna Özgür Özel’den yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kiminle savaştasınız" sorusuna Özgür Özel'den yanıt
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor İşte “Kart işleminiz gerçekleşti“ sesinin sahibi İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor! İşte "Kart işleminiz gerçekleşti" sesinin sahibi
Bebek cinayetinde kayınvalide baskısı itirafı Anne tutuklandı Bebek cinayetinde kayınvalide baskısı itirafı! Anne tutuklandı
17:24
Inter bitti demeden bitmez 7 dakikada muhteşem geri dönüş
Inter bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş
16:58
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı
16:30
Samsunspor’dan TFF’ye flaş çağrı: Gereğini yapın
Samsunspor'dan TFF'ye flaş çağrı: Gereğini yapın
16:14
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi için olay karar
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için olay karar
15:58
Görüntü Paris’ten Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
15:47
1. Lig’de inanılmaz maç 90. dakikadan sonra neler oldu neler
1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler
15:38
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
15:14
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 17:43:53. #7.12#
SON DAKİKA: Nesine 2. Lig'de 8. hafta sona erdi, Aliağa Futbol Beyaz Grup'ta 21 puanla lider oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei