Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta da 37. hafta müsabakaları oynandı.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
Kırmızı Grup:
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Aliağa Futbol: 1-1
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Ankara Demirspor: 2-0
Granny's Waffles Kırklarelispor-KCT 1461 Trabzon FK: 1-2
Bursaspor-Somaspor: 5-1
Fethiyespor-Muşspor: 1-1
Güzide Gebzespor-Mardin 1969: 1-2
Beyaz Grup:
Anagold 24Erzincanspor-Adana 01 FK: 3-0
İskendersunspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-1
Merkür Jet Erbaaspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Sultan Su İnegölspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1
Kepezspor-Altınordu: 2-4
Bucaspor 1928-Batman Petrolspor: 3-3
Beykoz Anadoluspor-Karacabey Belediyespor: 2-2
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Karaman FK: 5-4
Muğlaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-0
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig'de Heyecan Doruğa Ulaşırken - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?