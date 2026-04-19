Nesine 2. Lig'de Heyecan Doruğa Ulaşırken

19.04.2026 17:33
2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 33. ve 37. hafta maçları tamamlandı; sonuçlar belirlendi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta da 37. hafta müsabakaları oynandı.

Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Kırmızı Grup:

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Aliağa Futbol: 1-1

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Ankara Demirspor: 2-0

Granny's Waffles Kırklarelispor-KCT 1461 Trabzon FK: 1-2

Bursaspor-Somaspor: 5-1

Fethiyespor-Muşspor: 1-1

Güzide Gebzespor-Mardin 1969: 1-2

Beyaz Grup:

Anagold 24Erzincanspor-Adana 01 FK: 3-0

İskendersunspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-1

Merkür Jet Erbaaspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Sultan Su İnegölspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1

Kepezspor-Altınordu: 2-4

Bucaspor 1928-Batman Petrolspor: 3-3

Beykoz Anadoluspor-Karacabey Belediyespor: 2-2

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Karaman FK: 5-4

Muğlaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-0

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Advertisement
