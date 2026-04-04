Nesine 2. Lig Haftası: Bursaspor ve Batman Petrolspor Güçlü Performans

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 31, Beyaz Grup'ta 34. hafta maçları tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta Bursaspor, konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u 2-0 yenerek 71 puanla liderliğini sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.
Beyaz Grup'ta ise lider Batman Petrolspor, en yakın takipçisi Muğlaspor'u sahasında 1-0 yenerek puan farkını 11'e çıkardı. 76 puandaki Batman temsilcisi kalan 4 hafta öncesinde önemli bir avantaja sahip. Ayrıca Beyaz Grup'ta 19. ve son sırada bulunan Bucaspor 1928'in bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Kırmızı Grup'ta 31, Beyaz Grup'ta da 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|31
|22
|5
|4
|76
|18
|58
|71
|2.ALİAĞA FUTBOL
|31
|20
|5
|6
|75
|26
|49
|65
|3.MARDİN 1969 SPOR
|31
|20
|4
|7
|63
|23
|40
|64
|4.MUŞSPOR
|31
|19
|6
|6
|73
|33
|40
|63
|5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|31
|19
|4
|8
|76
|29
|47
|61
|6.GÜZİDE GEBZESPOR
|31
|16
|9
|6
|52
|25
|27
|57
|7.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
|30
|15
|9
|6
|61
|33
|28
|54
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|31
|14
|6
|11
|45
|42
|3
|48
|9.MENEMEN FK
|31
|13
|6
|12
|49
|42
|7
|45
|10.KCT 1461 TRABZON FK
|31
|12
|8
|11
|47
|42
|5
|44
|11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|31
|10
|12
|9
|48
|37
|11
|42
|12.FETHİYESPOR
|31
|10
|9
|12
|49
|39
|10
|39
|13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
|30
|10
|7
|13
|33
|34
|-1
|37
|14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|31
|7
|9
|15
|37
|47
|-10
|30
|15.SOMASPOR
|31
|8
|5
|18
|38
|60
|-22
|29
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|30
|4
|3
|23
|22
|88
|-66
|12
|17.ADANASPOR
|31
|2
|1
|28
|14
|152
|-138
|1
|18.YENİ MALATYASPOR
|30
|0
|2
|28
|8
|102
|-94
|-43
Beyaz Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|32
|23
|7
|2
|74
|27
|47
|76
|2.MUĞLASPOR
|32
|19
|8
|5
|44
|16
|28
|65
|3.ADANA 01 FK
|33
|17
|10
|6
|51
|32
|19
|61
|4.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|32
|18
|5
|9
|74
|35
|39
|59
|5.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|33
|17
|7
|9
|56
|40
|16
|58
|6.MKE ANKARAGÜCÜ
|32
|16
|8
|8
|43
|35
|8
|56
|7.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|32
|15
|9
|8
|60
|38
|22
|54
|8.İSKENDERUNSPOR
|32
|15
|8
|9
|47
|36
|11
|53
|9.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|32
|12
|12
|8
|53
|42
|11
|48
|10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|33
|14
|6
|13
|51
|45
|6
|48
|11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|32
|11
|13
|8
|39
|32
|7
|46
|12.GMG KASTAMONUSPOR
|33
|11
|8
|14
|40
|46
|-6
|41
|13.KARACABEY BELEDİYESPOR
|32
|10
|6
|16
|38
|49
|-11
|36
|14.MERKÜR JET ERBAASPOR
|32
|10
|6
|16
|38
|52
|-14
|36
|15.ALTINORDU
|32
|6
|10
|16
|24
|53
|-29
|28
|16.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|32
|6
|5
|21
|30
|60
|-30
|23
|17.KEPEZSPOR
|32
|5
|8
|19
|29
|64
|-35
|23
|18.KARAMAN FK
|32
|3
|8
|21
|21
|73
|-52
|17
|19.BUCASPOR 1928
|32
|3
|6
|23
|33
|70
|-37
|15
