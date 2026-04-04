Nesine 2. Lig Haftası: Bursaspor ve Batman Petrolspor Güçlü Performans

04.04.2026 19:24
Bursaspor, Kırmızı Grup'ta 2-0'lık galibiyetle liderliğini sürdürdü. Batman Petrolspor da Beyaz Grup'ta sıradaki galibiyetiyle avantajını artırdı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 31, Beyaz Grup'ta 34. hafta maçları tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Bursaspor, konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u 2-0 yenerek 71 puanla liderliğini sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Beyaz Grup'ta ise lider Batman Petrolspor, en yakın takipçisi Muğlaspor'u sahasında 1-0 yenerek puan farkını 11'e çıkardı. 76 puandaki Batman temsilcisi kalan 4 hafta öncesinde önemli bir avantaja sahip. Ayrıca Beyaz Grup'ta 19. ve son sırada bulunan Bucaspor 1928'in bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Kırmızı Grup'ta 31, Beyaz Grup'ta da 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.BURSASPOR31225476185871
2.ALİAĞA FUTBOL31205675264965
3.MARDİN 1969 SPOR31204763234064
4.MUŞSPOR31196673334063
5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR31194876294761
6.GÜZİDE GEBZESPOR31169652252757
7.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR30159661332854
8.ANKARA DEMİRSPOR31146114542348
9.MENEMEN FK31136124942745
10.KCT 1461 TRABZON FK31128114742544
11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR311012948371142
12.FETHİYESPOR311091249391039
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ30107133334-137
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR3179153747-1030
15.SOMASPOR3185183860-2229
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU3043232288-6612
17.ADANASPOR31212814152-1381
18.YENİ MALATYASPOR3002288102-94-43
NOT: Yeni Malatyaspor'un 45, Adanaspor'un 6, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR32237274274776
2.MUĞLASPOR32198544162865
3.ADANA 01 FK331710651321961
4.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR32185974353959
5.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR33177956401658
6.MKE ANKARAGÜCÜ3216884335856
7.SULTAN SU İNEGÖLSPOR32159860382254
8.İSKENDERUNSPOR32158947361153
9.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR321212853421148
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR33146135145648
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ32111383932746
12.GMG KASTAMONUSPOR33118144046-641
13.KARACABEY BELEDİYESPOR32106163849-1136
14.MERKÜR JET ERBAASPOR32106163852-1436
15.ALTINORDU32610162453-2928
16.BEYKOZ ANADOLUSPOR3265213060-3023
17.KEPEZSPOR3258192964-3523
18.KARAMAN FK3238212173-5217
19.BUCASPOR 19283236233370-3715

Kaynak: AA

