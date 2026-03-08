Nesine 2. Lig Maç Sonuçları

Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 27'nci, Beyaz Grup'ta 29'uncu hafta maçları tamamlandı.
Ligde Kırmızı Grup'ta 7, Beyaz Grup'ta ise 1 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
ISBAŞ Isparta 32-Mardin 1969: 1-0
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 3-1
Muşspor-Bursaspor: 0-1
Adanaspor-Ankara Demirspor: 0-3
Menemen FK-Güzide Gebzespor: 1-2
Arkent Arnavutköy Belediyespor-Somaspor: 0-0
Granny's Waffles Kırklarelispor-Fethiyespor: 1-2
Beyaz Grup
Karaman FK-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-2
