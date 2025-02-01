Nesine 3. Lig'in 18. haftası bugün oynanan 8 karşılaşmayla başladı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
1. Grup:
Kemerkent Bulvarspor- Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Bursaspor-Ergene Velimeşespor: 2-0
Silifke Belediyespor- Anadolu Üniversitesi: 0-2
Kuşadasıspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 1-0
2. Grup:
Fatsa Belediyespor- Nevşehir Belediyespor: 1-0
3. Grup:
Çorluspor 1947-1923 Mustafakemalpaşaspor: 3-1
Çankayaspor- Küçükçekmece Sinopspor: 0-2
4. Grup:
Büyükçekmece Tepecikspor-Sebat Gençlikspor: 0-1
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig 18. Hafta Maçları Başladı - Son Dakika
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