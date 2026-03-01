Nesine 3. Lig 23. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Nesine 3. Lig 23. Hafta Sonuçları

01.03.2026 22:42
Nesine 3. Lig'de 23. hafta maçları sona erdi, dikkat çeken sonuçlar alındı.

Nesine 3. Lig'de 23. hafta mücadelesi, yapılan karşılaşmalarla sona erdi.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Çorluspor 1947: 0-0

Edirnespor-Bulvarspor: 0-1

Bursa Yıldırımspor-Bursa Nilüfer Futbol: 2-2

İnegöl Kafkasspor-Polatlı 1926: 0-0

2. Grup

Diyarbekirspor-Suvermez Kapadokyaspor: 0-0

Erciyes 38 Futbol-Kırıkkale FK: 1-0

Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor-Karaköprü Belediyespor: 1-1

Niğde Belediyespor-Cinegold Ağrı 1970: 2-3

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Kilis 1984: 0-0

3. Grup

Düzce Cam Düzcespor-Sebat Gençlikspor: 1-0

TCH Group Zonguldakspor-Orduspor 1967: 0-1

Pazarspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1

Tokat Belediyespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2

Giresunspor-Fatsa Belediyespor: 0-0

4. Grup

Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1

Alanya 1221 Futbol-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 2-0

Kütahyaspor-Nazillispor: 8-0

Karşıyaka-Altay: 3-1

Kaynak: AA

