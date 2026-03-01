Nesine 3. Lig 23. Hafta Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 23. hafta mücadelesi, yapılan karşılaşmalarla sona erdi.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Çorluspor 1947: 0-0
Edirnespor-Bulvarspor: 0-1
Bursa Yıldırımspor-Bursa Nilüfer Futbol: 2-2
İnegöl Kafkasspor-Polatlı 1926: 0-0
2. Grup
Diyarbekirspor-Suvermez Kapadokyaspor: 0-0
Erciyes 38 Futbol-Kırıkkale FK: 1-0
Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor-Karaköprü Belediyespor: 1-1
Niğde Belediyespor-Cinegold Ağrı 1970: 2-3
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Kilis 1984: 0-0
3. Grup
Düzce Cam Düzcespor-Sebat Gençlikspor: 1-0
TCH Group Zonguldakspor-Orduspor 1967: 0-1
Pazarspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1
Tokat Belediyespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2
Giresunspor-Fatsa Belediyespor: 0-0
4. Grup
Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1
Alanya 1221 Futbol-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 2-0
Kütahyaspor-Nazillispor: 8-0
Karşıyaka-Altay: 3-1
