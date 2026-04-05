Nesine 3. Lig gruplarında 28. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
1. Grup
Galataspor-İnegöl Kafkasspor: 0-1
Beykoz İshaklıspor-Bursa Yıldırımspor: 1-0
İnkılap Futbol-Astor Enerji Çankayaspor: 0-5
Çorluspor 1947-Edirnespor: 6-0
Karalar İnşaat Etimesgutspor-Yalova FK 77: 2-0
Polatlı 1926 SK-Küçükçekmece Sinopspor: 1-4
Bursa Nilüfer Futbol-Bulvarspor: 2-1
Kestel Çilekspor-Silivrispor: 2-0
2. Grup
Erciyes 38 Futbol-Diyarbekirspor: 1-0
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 0-2
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Niğde Belediyespor: 2-4
12 Bingölspor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963: 4-0
Kırıkkale FK-MD Grup Osmaniyespor: 3-1
Suvermez Kapadokyaspor-Silifke Belediyespor: 1-0
Malatya Yeşilyurtspor-Karaköprü Belediyespor: 6-2
Kilis 1984-Cinegold Ağrı 1970: 2-4
3. Grup
52 Orduspor-Tokat Belediyespor: 6-0
Giresunspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-0
Pazarspor-TCH Group Zonguldakspor: 3-3
Fatsa Belediyespor-Karabük İdmanyurdu: 2-3
Artvin Hopaspor-Amasyaspor: 4-1
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Çayelispor: 1-0
Sebat Gençlikspor-1926 Bulancakspor: 3-1
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Orduspor 1967: 2-0
4. Grup
Söke 1970-Tire 2021: 0-0
Bornova 1877-Karşıyaka: 0-5
Eskişehirspor-Kütahyaspor: 4-0
Denizli İdmanyurdu 1959-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 0-1
Avalıkgücü Belediyespor-Alanya 1221: 0-1
Oktaş Uşakspor-Eskişehir Anadoluspor: 0-1
Altay-İzmir Çoruhlu FK: 1-1
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig 28. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?