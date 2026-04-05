Nesine 3. Lig 28. Hafta Sonuçları

05.04.2026 20:16
Nesine 3. Lig'de 28. hafta maçları oynandı, grup sonuçları belirlendi.

Nesine 3. Lig gruplarında 28. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

1. Grup

Galataspor-İnegöl Kafkasspor: 0-1

Beykoz İshaklıspor-Bursa Yıldırımspor: 1-0

İnkılap Futbol-Astor Enerji Çankayaspor: 0-5

Çorluspor 1947-Edirnespor: 6-0

Karalar İnşaat Etimesgutspor-Yalova FK 77: 2-0

Polatlı 1926 SK-Küçükçekmece Sinopspor: 1-4

Bursa Nilüfer Futbol-Bulvarspor: 2-1

Kestel Çilekspor-Silivrispor: 2-0

2. Grup

Erciyes 38 Futbol-Diyarbekirspor: 1-0

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 0-2

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Niğde Belediyespor: 2-4

12 Bingölspor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963: 4-0

Kırıkkale FK-MD Grup Osmaniyespor: 3-1

Suvermez Kapadokyaspor-Silifke Belediyespor: 1-0

Malatya Yeşilyurtspor-Karaköprü Belediyespor: 6-2

Kilis 1984-Cinegold Ağrı 1970: 2-4

3. Grup

52 Orduspor-Tokat Belediyespor: 6-0

Giresunspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-0

Pazarspor-TCH Group Zonguldakspor: 3-3

Fatsa Belediyespor-Karabük İdmanyurdu: 2-3

Artvin Hopaspor-Amasyaspor: 4-1

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Çayelispor: 1-0

Sebat Gençlikspor-1926 Bulancakspor: 3-1

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Orduspor 1967: 2-0

4. Grup

Söke 1970-Tire 2021: 0-0

Bornova 1877-Karşıyaka: 0-5

Eskişehirspor-Kütahyaspor: 4-0

Denizli İdmanyurdu 1959-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 0-1

Avalıkgücü Belediyespor-Alanya 1221: 0-1

Oktaş Uşakspor-Eskişehir Anadoluspor: 0-1

Altay-İzmir Çoruhlu FK: 1-1

Kaynak: AA

