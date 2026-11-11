Nesine 3. Lig'de 11. hafta sona erdi, Düzce Cam Düzcespor Gölcükspor'u 4-1 yendi - Son Dakika
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Nesine 3. Lig'de 11. hafta sona erdi, Düzce Cam Düzcespor Gölcükspor'u 4-1 yendi

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Nesine 3. Lig'de 11. hafta, üç grupta oynanan maçlarla tamamlandı. 1. Grup'ta Düzce Cam Düzcespor Gölcükspor'u 4-1, Zonguldakspor FK Karadeniz Ereğli 1980'i 4-0 yenerken 2. Grup'ta Eskişehirspor, 3. Grup'ta Ağrı 1970 sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Nesine 3. Lig'de 11. hafta mücadelesi tamamlandı.

Üç grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Karabük İdmanyurdu-Orduspor 1967: 1-1

Düzce Cam Düzcespor- Gölcükspor: 4-1

Tokat Belediyespor-Büyükçekmecegücü FK: 2-1

Pazarspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 0-0

Zonguldakspor FK- Karadeniz Ereğli 1980: 4-0

Küçükçekmece Sinopspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

İnkılap Futbol-Amasyaspor FK: 2-1

Galataspor-Silivrispor: 1-2

Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: 1-5

2. Grup

Kepezspor-Balıkesirspor: 1-2

Bursa Yıldırımspor-Etimesgutspor: 1-4

Eskişehir Anadoluspor- Eskişehirspor: 0-2

Ayvalıkgücü Belediyespor-Uşakspor: 1-0

Söke 1970-Alanya 1221: 3-3

Bigaspor-Altay: 2-0

Gaziemir G.O.G.-1922 Akşehirspor: 3-1

Denizli İdmanyurdu 1959-Bucaspor 1928: 0-0

Karşıyaka-Gemlik Sümerbey: 2-1

3. Grup

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Ayos Osmaniyespor FK: 1-1

Adana Adaletgücü-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 2-2

Karaman FK-Açıkalın Erciyes 38: 1-5

Niğde Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 2-2

Ejderoğlu Kırşehir-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 2-1

Ağrı 1970-Adanaspor: 2-0

Bitlis 1916-Diyarbekirspor: 1-0

1964 Silifkespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1

Kaynak: AA
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