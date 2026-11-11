Nesine 3. Lig'de 11. hafta sona erdi, Düzce Cam Düzcespor Gölcükspor'u 4-1 yendi

Nesine 3. Lig'de 11. hafta sona erdi, Düzce Cam Düzcespor Gölcükspor'u 4-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 11. hafta, üç grupta oynanan maçlarla tamamlandı. 1. Grup'ta Düzce Cam Düzcespor Gölcükspor'u 4-1, Zonguldakspor FK Karadeniz Ereğli 1980'i 4-0 yenerken 2. Grup'ta Eskişehirspor, 3. Grup'ta Ağrı 1970 sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Nesine 3. Lig'de 11. hafta mücadelesi tamamlandı.
Üç grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Karabük İdmanyurdu-Orduspor 1967: 1-1
Düzce Cam Düzcespor- Gölcükspor: 4-1
Tokat Belediyespor-Büyükçekmecegücü FK: 2-1
Pazarspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 0-0
Zonguldakspor FK- Karadeniz Ereğli 1980: 4-0
Küçükçekmece Sinopspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
İnkılap Futbol-Amasyaspor FK: 2-1
Galataspor-Silivrispor: 1-2
Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: 1-5
2. Grup
Kepezspor-Balıkesirspor: 1-2
Bursa Yıldırımspor-Etimesgutspor: 1-4
Eskişehir Anadoluspor- Eskişehirspor: 0-2
Ayvalıkgücü Belediyespor-Uşakspor: 1-0
Söke 1970-Alanya 1221: 3-3
Bigaspor-Altay: 2-0
Gaziemir G.O.G.-1922 Akşehirspor: 3-1
Denizli İdmanyurdu 1959-Bucaspor 1928: 0-0
Karşıyaka-Gemlik Sümerbey: 2-1
3. Grup
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Ayos Osmaniyespor FK: 1-1
Adana Adaletgücü-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 2-2
Karaman FK-Açıkalın Erciyes 38: 1-5
Niğde Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 2-2
Ejderoğlu Kırşehir-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 2-1
Ağrı 1970-Adanaspor: 2-0
Bitlis 1916-Diyarbekirspor: 1-0
1964 Silifkespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1
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