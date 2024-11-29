Nesine 3. Lig'de 13. Hafta Başladı

Nesine 3. Lig'de 13. hafta bugün oynanan tek karşılaşmayla başladı.
Günün tek maçında 3. Grup'ta Alanya 1221 ile 52 Orduspor FK arasındaki mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
52 Orduspor FK bu sonuçla puanını 25'e yükseltip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Alanya 1221 puanını 14'e çıkardı.
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