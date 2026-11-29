Nesine 3. Lig'de 14. hafta 14 maçla tamamlandı, Eskişehirspor 6-0 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 14. hafta gruplardaki 14 müsabakayla sona erdi. Haftanın dikkat çeken sonuçlarında Eskişehirspor, Denizli İdmanyurdu 1959'u 6-0 yendi; Diyarbekirspor ise Ejderoğlu Kırşehir Futbol'u 3-1 mağlup etti.
Nesine 3. Lig'de 14. hafta gruplardaki 14 müsabakayla sona erdi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Karadeniz Ereğli 1980-Düzce Cam Düzcespor: 1-1
Fatsa Belediyespor-Büyükçekmecegücü: 3-1
Yalova FK 77-Zonguldakspor: 1-1
Silivrispor-Pazarspor: 3-0
2. Grup:
Etimesgutspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 3-0
1922 Akşehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0
Bursa Yıldırımspor-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları: 1-2
Altay-Kepezspor: 0-1
Uşakspor-Karşıyaka: 0-2
Eskişehirspor- Denizli İdmanyurdu 1959: 6-0
3. Grup
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 2-0
Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Adana Adaletgücüspor: 3-0
Ayos Osmaniyespor-1964 Silifkespor: 3-2
Diyarbekirspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 3-1
Kaynak: AA
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