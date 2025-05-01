Nesine 3. Lig Play-Off 2. Tur Programı Açıklandı

Nesine 3. Lig'de play-off 2. tur maç programı açıklandı.
Dört grupta oynanacak müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. İlk maçlar 5 Mayıs Pazartesi, rövanşları ise 9 Mayıs Cuma günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ikinci tur maçlarının programı şöyle:
1. Grup:
16.00 Belediye Kütahyaspor-Muşspor (Dumlupınar)
15.00 Muşspor-Belediye Kütahyaspor (Muş Şehir)
2. Grup:
15.00 ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Silivrispor (Mardin 21 Kasım)
16.00 Silivrispor-ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Silivri Müjdat Gürsu)
3. Grup:
16.00 Küçükçekmece Sinopspor-52 Orduspor FK (Bolluca)
20.00 52 Orduspor FK-Küçükçekmece Sinopspor (Yeni Ordu)
4. Grup:
16.00 Kırıkkale FK-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Başpınar)
15.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor- Kıkıkkale FK (Merkez 1 Nolu Çim Saha)
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