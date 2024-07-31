Neslihan Yiğit Arın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda veda etti

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, organizasyona veda etti.

Paris 2024'ün badminton branşı tek kadınlar kategorisi J Grubu'nda iki karşılaşmaya çıkan Neslihan, bir galibiyet bir mağlubiyet aldı.

Son 16 turuna yükselmesi için rakipleri Japon Aya Ohori- Şilili Ines Lucia Castillo maçının sonucunu bekleyen Neslihan, Ohori'nin maçı kazanmasının ardından organizasyona grup ikincisi olarak veda etti.