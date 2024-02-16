Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Türk güreşçi Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kilo finalinde Rumen rakibi Alexandra Anghel'i 5-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Baş, çeyrek finalde Rus sporcu Viktoria Radzkova'yı 7-0, yarı finalde ise Polonyalı Viktoria Choluj'u 2-1 yenerek finale çıkmıştı.

16.02.2024 22:09  Güncelleme: 22:19
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Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo finalinde Rumen rakibi Alexandra Anghel'i 5-1 mağlup eden Nesrin Baş, altın madalyanın sahibi oldu.

Romanya'nın Bükreş kentinde devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, çeyrek finalden başladığı turnuvada bireysel Rus sporcu Viktoria Radzkova'yı 7-0 yendi ve yarı finalde Polonyalı Viktoria Choluj ile karşılaştı. Choluj'u da 2-1 mağlup eden milli güreşçi adını finale yazdırdı. Finalde de Rumen Aleksandra Nicoleta Anghel ile karşılaşan Nesrin Baş, rakibi karşısında oldukça üstün bir performans sergileyerek minderden 5-1 galip ayrıldı ve Avrupa şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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