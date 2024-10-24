Nesrin Baş Gümüş Madalya Kazandı

Milli güreşçi Nesrin Baş, Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'daki organizasyonda kadınlar 68 kilo kategorisinin finali yapıldı.
Milli güreşçi Nesrin Baş, Japon Ami Ishii'ye yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
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