Nesrin Baş\'tan Minik Güreşçilere İlham

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Nesrin Baş'ın başarısından ilham alan 25 kız çocuğu Tokat'ta mindere çıktı. Şampiyon sporcu, minik güreşçilerle buluşup deneyimlerini paylaşarak geleceğin şampiyonlarına moral verdi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan, güreşte kazandığı 3 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğuyla Türkiye'nin gururu olan Nesrin Baş, başarısıyla küçük kız çocuklarına ilham kaynağı oldu. Baş'ın elde ettiği başarıların ardından Tokat'ta çok sayıda kız çocuğu güreşe yönelirken, 25 minik sporcu şampiyon sporcu gibi olmak için mindere çıktı. Tokat Özel İdaresi Spor Kulübü bünyesinde antrenmanlarını sürdüren kız çocukları, gelecekte Nesrin Baş gibi uluslararası başarılara imza atabilmek için yoğun şekilde çalışıyor. Minik sporcuları ziyaret eden Nesrin Baş, antrenmanları yakından takip ederek sporcularla bir araya geldi. Baş, minderde ter döken küçük güreşçilerin çalışmalarını izledikten sonra onlarla sohbet etti ve formalarını imzaladı. Ziyaret sırasında büyük heyecan yaşayan kız çocukları, şampiyon sporcuyla hatıra fotoğrafı çektirirken, gelecekte onun izinden gitmek istediklerini ifade etti.

Tokat Özel İdaresi Spor Kulübü Başkanı Asım Kara, Nesrin Baş'ın elde ettiği başarıların ardından kız çocuklarının güreşe olan ilgisinin önemli ölçüde arttığını söyledi.

Çocuklarını güreşe yazdıran aileler de Nesrin Baş'ın başarılarının kendilerine cesaret verdiğini belirterek, kızlarının şampiyon sporcuyu örnek aldığını ve gelecekte milli formayla ülkeyi temsil etmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Şampiyon sporcu Nesrin Baş ise küçük sporcularla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Benim izimden gelmeleri ve küçük kızlara umut olmam benim için gurur verici bir şey. Onları görünce küçüklüğüm aklıma geldi. İmkansızlıklarla güreşi yaptığım aklıma geldi. Hepsini de destekliyorum. Benim en büyük destekçim annem ve babam oldu. İnşallah bu çocuklarımızın aileleri de destekçileri olur. Güreşe başladığım ilk zamanlarda herkes 'Kadından güreşçi mi olur? Kadın güreş mi yapar?' diye çok fazla tepki aldım ama şuan bana tepki gösterenler beni destekliyorlar" dedi. - TOKAT