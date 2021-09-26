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Göztepe maçının ardından - Son Dakika

Göztepe maçının ardından

26.09.2021 21:44
Göztepe maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 7'nci haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında ilk olarak söz alan Nestor El Maestro, skordan dolayı üzgün olduklarını söyleyerek, "Üzgünüz. Bizim için zor bir gün. Çünkü iyi oynadık ama istediğimizi alamadık. İstediğimizi alabilmemiz için her şey vardı. Ama yine de puan alamadık. Bundan dolayı gerçekten çok üzgünüz" dedi.

MAESTRO: SEZONU, ŞU ANDAN DAHA İYİ BİR KONUMDA BİTİRECEĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİMSezon sonunda şu anki konumlarından daha iyi bir yerde olacaklarını dile getiren Maestro, "Sezon sonunda burada olduğum takdirde, şu andan çok daha iyi bir pozisyonda bitirmeyi hedefliyoruz. Ama Türk futbolunda tabii bu baskı fazla. Daha ligin başında düşme potasında olduğunu görmek insanlarda baskı oluşturabiliyor. Zorlu bir zamanda göreve geldik. Biliyoruz ki camiamızın bizden beklentiler çok büyük. Bu anlamda düşme hattını göz önünde bulunduramayabiliriz. Düşme hattından çok uzaklarda bitireceğimizden eminim" ifadelerini kullandı."İRFAN CAN'IN YEDİĞİ GOL ŞANSSIZLIK"Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Göztepe'nin yediği ilk golde yaptığı hatanın bir şanssızlık olduğunu kaydeden Maestro, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Bence İrfan bu ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Bir şanssızlık olarak görüyorum" diye konuştu.Maestro son olarak, "İkinci yarının başında veya yedikleri ilk golden sonra bir sistem değişikliği düşündünüz mü" sorusuna, "Gollerin çok fazla sistemle bir alakası yok. Bazı kişiler hatalardan veya detaylardan yenen gollerden dolayı geriye düştük. Bu detayları hangi sistemin çözebileceğini cevaplayamayız. Sistem değişikliği yapmayı düşünmedim" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.FATİH TERİM: GALATASARAY TARAFTARINA YAKIŞAN BUDURGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise takım ile taraftarın bütünleştiğini söyleyerek, "Bizim kazandığımız tarihi zaferlerin içerisinde Ali Sami Yen Stadı'nda taraftarlar bütünleşirdi. Önce o ıslık geldi ama akabinde sağduyulu taraftarların, Galatasaraylılığa yakışan bir tavır içerisinde takımlarına destek olduklarını gördük. Ali Sami Yen'de bizim en büyük gücümüz onlardı. Tarih boyunca tüm başarılarda beraberdik. Bugün de o ani reaksiyondan sonra, Galatasaray takımıyla tribündeki taraftarın birleşmesinden ortaya çok güzel bir oyun ve galibiyet çıktı. Ümit ederim, bu beraberlikle yeni zaferler elde etmeye devam ederiz. Bugün bizim için ümit ederim ki yeni bir başlangıç olur. Biz geleceği olan bir takımız. Çoğumuz genciz. Bu demek değildir ki bu çocuklar tecrübe kazanıncaya kadar şampiyonluktan, kupadan vazgeçtik. Bu samimi sevginin, bu samimi birleşmenin önemini vurgulamaya çalışıyorum ben. Hiçbir Galatasaraylı oyuncu kaybetmek istemez. Hiçbirimiz istemeyiz. Bizim tek dayanağımız taraftarımız. Daha büyük bir grup, ıslıklamayacaksınız arkadaş dedi ve tüm stat birleşip oyuncuyu da ayağa kaldırdılar ve oyundan zevk aldılar. Biz her şey için savaşacağız, şampiyon olmak için uğraşacağız. Her zaman onlara ihtiyacımız var. Bizim kulüp kültürümüz, DNA'mız böyle. Galatasaray var oldukça da bu devam edecek. Yüzlerce maç söyleyebilirim, beraberce kazandığımız. Dışarıda da içeride de. Yakışan budur Galatasaray taraftarına. Kendilerine bugün için teşekkür ederim. Öbür türlüsü hoş durmuyor. Bizim gibi Avrupa şampiyonu olmuş, Türkiye'nin en çok şampiyonluğu kazanmış camiaya hiç yakışmıyor. Her şey yerli yerine oturdu diye düşünüyorum. Çok güzel tezahüratlar oldu. Bu da bizim takımımıza yansıdı. Bugünün en büyük kazançlarından biri de budur" dedi."DAHA İYİ OYNAYACAĞIZ""Devre arasında takıma ne söylediniz" sorusuna Fatih Terim, şu yanıtı verdi: "Ben özellikle gençlere risk almalarını, inisiyatif kullanmalarını, hata yapmaktan korkmamalarını söylüyorum. Arkadaşlarının protesto edildiğini görmek onları biraz şaşırtmıştı ama değişiklikleri yapıp nasıl oynayacağımızı söyledikten sonra, buradan kazanarak çıkacağımızı söyledik. Onlar da işi gördüler. Hakikaten ikinci yarı baktığımızda daha çok pozisyonumuz var, daha çok golümüz olabilir. İlk isabetli şut gol olmuştu Göztepe'nin. İyi ki oldu. Muslera kurtarsaydı kırmızı da görebilirdi. Bir de penaltı pozisyonu var ki, bazıları demek ki hem sahanın içinde göremiyor hem de VAR'da göremiyor. İkinci yarı, birinci yarıdan daha iyi oynadık. Çok pozisyon vermemiştik ama kendi hatamızdan ilk isabetli şut gol oldu. 2-1'den sonra iyi oyunumuz devam etti. Daha iyi oynayacağız, daha çok mücadele edeceğiz ama benim mutlu eden oyun içerisindeki pres ve baskı anlayışımız. Taraftarla ikisi birleşince goller de geldi. Birinci gol hatalı da olsa, ikinci gol, Morutan'ın golü çok şıktı.""TRANSFERİ KASTETMEDİM"Yukatel Kayserispor maçının ardından yaptığı "1 Ocak" açıklamasının yanlış anlaşıldığını kaydeden Terim, "Ben de bu söylemimin transfer mesajı gibi algılanacağını hiç düşünmedim. Biz FFP'nin acısını çok çektik, hep beraber. Sattığın kadar alı yaşadık. Bunu başarıyla atlattık. Kendimize bir strateji belirledik, başkan ve yönetimimizle. Bizim tarzımız bu. Tam tersi ocak ve temmuzda küçük dokunuşlarla takımımızı takviye edebiliriz. Takımımızın çoğunu tamamladık zaten. Ben transferi kastetmedim. Tam tersine ilerledikçe daha iyi oynayacağımızı ve gelişim sağlayacağımızı söyledim. Stratejimize göre gidiyoruz. Tabii ki eksiklerimize göre hareket edeceğiz ama bütün anlayışımız bu olacak. Ocakta da temmuzda da bazı şeyler olabilir ama bu sadece takımın tamamını değiştirmek değil. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Aldığımız oyunculardan memnunuz, eksikleri de tamamlayacağız. Oyuncu ayrıldı, beklemediğimiz bir durum oldu, biz bunları yaşadık, böyle durumlar olursa gereğini yaparız ama onun dışında küçük dokunuşlar halinde eksiklerimizi gidermeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı."ATAK OYUNCULARIMIZA DAHA ÇOK ŞANS VERMEK İSTİYORUM""Diagne daha çok şans bulacak" diyen Terim, "İnşallah aldıkça daha iyi oynayacak. Atak oyuncularımız bizim için çok önemli. Çok pozisyona girip az atmak demek, hesabı çok basit. Onlara daha çok şans vermek istiyorum açıkçası. Diagne gol kralı da olmuş bir oyuncu. Çalışıyor. Ben daha iyi oyunlar bekliyorum Diagne'den, olacaktır da. Mustafa'dan da Diagne'den de bekliyorum" açıklamasını yaptı."2-2 BİTSE NE OLACAK?"VAR hakemliğini, sadece bu konuda eğitim almış kişilerin yapması gerektiğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti: "Bu konunun uzmanları belli, muhatapları belli. Kimi ilgilendiriyor, kimi rahatsız ediyor, kimin hakkını yiyor, o da belli. Bugün bana, yarın ona. Ben sezon başından beri ısrarla söylüyorum. Açıkçası bugün de iyi oyunumuzun önüne geçsin istemiyorum. Ama Alpaslan'ın pozisyonunu aynı anda kulübede seyrettiğim için. Ne derseniz bir cevap alırsınız. Hareketli değildi, top oyunda değildi. Hep var cevap. Orta hakem görmezmiş. Peki görmedi VAR'ı koyduk, değil mi? Bu nasıl bir şey? Niye çağrılmaz, niye görülmez? Ne denecek onu merak ediyorum. Mustafa Öğretmenoğlu bana 6-8 maç verdirmeyi biliyor. 2-2 bitse ne olacak? Kendime değil, bize de olsa ver kardeşim. Bayağı bir darbe var. VAR hakemliğini ayrı bir uzmanlık alanı olarak görüyorum. Faal hakemler olmamalıdır. Bu benim şahsi fikrim. Ama hatalar çok bariz olunca. Orta hakemin konsantresi başka yere dedik, eyvallah. VAR? VAR için bu işin kursunu, seminerini, çalışmasını yapmış isimler gerekiyor.""FUTBOLDA VEFA YOK, DÜN DE YOK. ÇOK ÜZÜLDÜM, ÇOK KIRILDIM""Fatih Terim olarak kendinizi eleştiriyor musunuz" sorusuna yanıt veren Fatih Terim, "Muhakkak ki eleştiriyorum. Mağlup olduğum zaman en çok ben kendimi hırpaladım, kendime suç aradım. Kalenize top gelmediği bir maçı mağlup bitiriyorsunuz. O arada 7-8 tane pozisyonunuz var atamıyorsunuz, ben kendimi suçluyorum. Sosyal medya maalesef çok çeşitli mecralarda, çok çeşitli insan gruplarının, isteyerek ve istemeyerek, planlı veya plansız hareket ettiği bir ortam. Üzülüyorum. Çünkü futbolda vefa yok. Dün de yok. Ama biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Hele hele başka şekilde hareket etmesini tavsiye edenlere de uymamasını diliyorum. Çok üzüldüm, çok kırıldım. Ne oluyoruz? Ben alışkın da değilim, ondan da olabilir. Yanlış yapabilirim, mağlup olabiliriz. Ama ben Galatasaray'a geldiğimden beri, zamanı çok, son zamanlardaki gidişat bana başka şeyler düşündürüyor açıkçası. Kendimle ilgili de, Galatasaray'la ilgili de. Bu kadar, şimdilik" şeklinde konuştu."GALATASARAY TARAFTARI, 'HOCANIN BİR BİLDİĞİ VAR' DEMELİDİR, ESKİDEN ÖYLE DENİRDİ"

Feghouli'yi taktik nedeniyle çıkardığını belirten tecrübeli teknik adam, "Taktik olarak öyle bir şey düşündüm. Halil'in yerinde bir oynama yaptık, 18'in içerisinde etkin olalım diye Diagne'yi aldık oyuna. Diagne belki atmadı golü ama Diagne'ye olan konsantre diğerlerini rahatlattı. Bunu hep beraber oynayacağız. Bugün Taylan'ı soyundurmadık. Dinlendirdik. 2 kalecimiz var, 2 tane de 1997 ve 1999 koymak zorundayız. Kaldı 17. 25-26-27 kişilik kadrolarda perşembe-pazar oynadığınız zaman değişiklikler olacak. Galatasaray taraftarı, 'Hocanın bir bildiği var' demelidir. Eskiden öyle denirdi. Bazı oyuncuların çıkışı çok doğal, bazılarının kadroda olmayışı çok doğal" diyerek sözlerini noktaladı.

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Göztepe, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe maçının ardından - Son Dakika Spor


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