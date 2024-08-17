Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor'u 2-1 Yendi

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Turgut Doman, İbrahim Bozbey, Mehmet Akıncık
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek (Dk. 78 Ali Karimi), Ramazan Civelek (Dk. 62 Boa Morte), Bourabia (Dk. 84 Talha Sarıarslan), Mane (Dk. 62 Bahoken), Cardoso
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit (Dk. 84 Camara), Uğur Çiftçi, Emrah Başsan (Dk. 80 Poungouras), Charisis (Dk. 90+6 Ziya Erdal), Turgunboev, Pritchard (Dk. 80 Bieganski), Manaj (Dk. 90+6 Bekir Turaç Böke)
Goller: Dk. 14 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 17 ve 50 Radakovic (Net Global Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 74 Uğur Çiftçi (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 87 Bieganski (Net Global Sivasspor)
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Net Global Sivasspor, konuk olduğu Bellona Kayserispor'u 2-1 yendi.
46. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Cardoso'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ramazan Civelek'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
50. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol taraftan kazanılan kornerde Pritchard'ın ceza sahasına gönderdiği topa Radakovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
59. dakikada gelişen Kayserispor atağında, ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Bourabia'nın sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.
90+7'nci dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, ceza sahasına yapılan ortada Bahoken'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Maç, Net Global Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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