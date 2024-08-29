Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, sürat koşuları ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.