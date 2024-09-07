Sivasspor, Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

Spor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı beyazlı futbolcular, oyun oynadı, geçiş organizasyonları çalıştı ve çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın maçın hazırlıklarına devam edecek.

Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.