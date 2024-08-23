Net Global Sivasspor, İkas Eyüpspor ile karşılaşacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Uğur Çitçi kırmızı kart cezası, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.
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