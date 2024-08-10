Net Global Sivasspor, Trabzonspor maçı için hazır

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, pas ve taktik çalıştı.
Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.
Net Global Sivasspor ile Trabzonspor yarın saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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