Net Global Sivasspor, Trabzonspor maçı için hazır

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, pas ve taktik çalıştı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Net Global Sivasspor ile Trabzonspor yarın saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.