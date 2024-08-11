Net Global Sivasspor-Trabzonspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı

Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan, Charisis, Turgunboev, Pritchard, Manaj
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Barisic, Denswil, Savic, Malheiro, Trezeguet, Cihan Çanak, Okay Yokuşlu, Bardhi, Visca ve Dragus
Sarı kart: Dk. 28 Turgunboev (Sivasspor)
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Net Global Sivasspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Trezeguet'in sağ kanattan ortasında topa ceza sahası dışından Cihan Çanak vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
20. dakikada Dragus sağdan taşıdığı meşin yuvarlığı içeri çevirdi, Trezeguet'nin ceza sahası dışından vurduğu top, auta çıktı.
25. dakikada orta sahada topla buluşan Turgunboev, meşin yuvarlığı rakip ceza sahası içine kadar taşıdı. Turgunboev'in golcü oyuncu Manaj'a pasında topu savunma uzaklaştırdı.
30. dakikada Turgunboev'in müdahalesiyle yerde kalan Bardhi'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, Nikolic, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
36. dakikada Charisis'in ara pasında topla buluşan Pritchard'ın sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlığı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
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