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Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı - Son Dakika
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Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisindeki bir pozisyonun altını çizerek yayıncı kuruluşa sert çıktı. Buruk, ''İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi. Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İlk yarı net penaltı var'' ifadelerini kullandı.

Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
24.12.2023 - 22:14,  Güncelleme: 22:19
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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray Kadıköy'de golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası yayıncı kuruluşu eleştirdi.

"TEHLİKELER YARATTIK"

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, Kazanmak için geldik. Kazanacak bir oyunu daha çok ortaya koyduk. İki takım da bu maçın sonunda oyun olarak kimseyi mutlu edemedi. Az pozisyonla geçti. Rakibimiz çok bekledi. İlk yarıda top hep bizdeydi. Maçın ilk yarısında 1 şut şansı verdik, maçın genelinde isabetli şut şansı vermedik. Yanında biz skor üretmeye çalışan bir takımız. 90 dakika, skora yönelik değişiklikler yaptık. Tehlikeler yarattık ama yeterli miydi, değildi. Bu derbiden daha çok pozisyon, insanları doyuracak bir oyun beklenebilirdi. 0-0 bitti. Çok mutlu olmasak da derbi zordur. Daha çok bizim hakim olduğumuz bir oyundu" dedi.

YAYINCI KURULUŞA VERDİ VERİŞTİRDİ

Verilmeyen bir penaltı olduğunu söyleyip yayıncı kuruluşu eleştiren antrenör, "İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi. Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İnsanlar pozisyonu net göremedi. Bu kadar önemli maçta bunu göstermemek... Bu penaltıyı vermemek. VAR hakemine de TFF gerekli şeyi yapacaktır. Bunu görememek, verememek üzücü. Hakeme bağlamak istemiyorum. Biz de full yeterli bir oyun ortaya koymadık. İlk yarı net penaltı var" açıklamasını yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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