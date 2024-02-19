Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Geleneksel Türk Okçuluğu Takımı Müsabakalarda Başarılı - Son Dakika
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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Geleneksel Türk Okçuluğu Takımı Müsabakalarda Başarılı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Geleneksel Türk Okçuluğu Takımı Müsabakalarda Başarılı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Geleneksel Türk Okçuluğu Takımı sporcuları, Nevşehir İl Birincili Müsabakalarında 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Nevşehir İl Birinciliği Yarışması'na katıldı.

19.02.2024 12:46  Güncelleme: 12:49
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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Geleneksel Türk Okçuluğu Takımı sporcuları, Nevşehir İl Birincili Müsabakalarında 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Nevşehir İl Birinciliği Yarışması tamamlandı. yarışmasına katıldık.

Yarışlarda, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Gülsena Gül, genç kızlar kategorisinde birinci olurken Aleyna Aydemir aynı kategoride ikinci ve Bera Cantekin ise genç erkekler kategorisinde ikinci oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatını sürdüren sporcuları ve antrenörleri Fethi Yönemli'yi tebrik etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Geleneksel Türk Okçuluğu Takımı Müsabakalarda Başarılı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Geleneksel Türk Okçuluğu Takımı Müsabakalarda Başarılı - Son Dakika
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