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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı Şampiyon Oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Müsabakalarında namağlup şampiyon olarak grup müsabakalarında Nevşehir'i temsil etme hakkı kazandı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı Şampiyon Oldu
19.12.2023 - 13:50,
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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Müsabakalarında namağlup şampiyon olarak grup müsabakalarında Nevşehir'i temsil etme hakkı kazandı.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonunda Antrenör Aylin Feralan yönetimindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyon oldu. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün ardından Ürgüp Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü GSK ikinci, Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü GSK üçüncü ve Gülşehir Anadolu Yıldızları GSK ise dördüncü oldu.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı bu sonuçla İç Anadolu Bölge Finallerinde Nevşehir'i temsil etme hakkı kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde spor hayatını sürdüren sporcuları ve kulübün Voleybol Antrenörü Aylin Feralan'ı tebrik etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika
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