Nevşehir Belediyesi SK Hokey Takımı Avrupa Şampiyonası\'nda Finale Yükseldi

Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde Konya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challange 1 Turnuvası'nda Nevşehir Belediyesi SK Hokey Erkek Takımı üçüncü müsabakasından da galip ayrılarak namağlup olarak finale yükseldi.

Nevşehir Belediyesi SK Erkek Hokey Takımı turnuvanın ilk gününde Ukrayna ekibi HC Vinnitsa 1981 ekibini 5-1, ikinci gününde Macaristan ekibi ptk HC ekibini 6-1 gibi net bir skor ile yendi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da seyrederek destek verdiği müsabakada Danimarka ekibi Orient Yyngby kulübünü 3-0 yenerek grubunu namağlup tamamlayarak final oynamaya hak kazandı. Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challange 1 müsabakalarında final maçları ve üçüncülük dördüncülük maçları bugün oynanacak.

Nevşehir Belediyesi SK Hokey Erkek takımı Baş Antrenörü Mahmut Yunus Cengiz açıklamasında; "Grubumuzun son maçında takımımızı yalnız bırakmayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür ederiz. Takımımızı tebrik eder, şampiyonluk maçında başarılar dilerim" diye konuştu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise yaptığı açıklamada; "Avrupa'da Nevşehir takımının birinci olması, şampiyon olması daha da büyük keyif verecek. Nevşehir tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. O yüzden dualarım da sizinle ve sizi seviyoruz. Final maçında gönülden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Avrupa Hokey Federasyonu tarafından 18-21 Nisan 2025 tarihleri arasında Nevşehir Belediyesi ev sahiplinde Konya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challange 1 müsabakalarında Nevşehir Belediyesi SK Erkek Hokey Takımı Ukrayna ekibi HC Vinnitsa ile bu gün finalde karşılaşacak. - NEVŞEHİR