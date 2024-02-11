Nevşehir Belediyespor, Bursa Yıldırımspor'a 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nevşehir Belediyespor, Bursa Yıldırımspor'a 2-0 mağlup oldu

Nevşehir Belediyespor, Bursa Yıldırımspor\'a 2-0 mağlup oldu

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Nevşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçta goller Dk. 73 ve Dk. 74'te Erdal tarafından atıldı.

11.02.2024 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STAT: GAZİ

HAKEMLER: Erhan Kaya,Tufan Selvi, Hakan Tunç

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Mustafa - Aras, Umut, (Dk. 21 Berkay) (Dk. 76 Hüseyin), Alpay, Tuğcan (Dk. 76 Ömer),Bahadır, Caner, Ahmet, İbrahim, Ender, Osman (Dk. 59 Umut)

BURSA YILDIRIMSPOR: Mertcan - Oğuzhan, Doğanay (Dk. 80 Burak), Gökhan (Dk. 59 Furkan), Erdal, Mehmet, Rüştü, Hakan (Dk. 59 Çağlar), Emirhan, Ahmet (Dk. 80 Yusuf), Utku

GOLLER: Dk. 73 ve Dk. 74 Erdal (Bursa Yıldırımspor)

SARIKARTLAR: Mehmet (Bursa Yıldırımspor)

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Nevşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'a 2-0 mağlup oldu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Aras, Nevşehir, Bursa, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor, Bursa Yıldırımspor'a 2-0 mağlup oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:28:31. #1.12#
SON DAKİKA: Nevşehir Belediyespor, Bursa Yıldırımspor'a 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement