Newcastle United, Amar Dedic'i Transfer Etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Bosna Hersekli sağ bek Amar Dedic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Dedic, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Newcastle United'a katılmak benim için özel bir duygu ve gerçekten büyük onur. Kulüp ve harika taraftarların önünde oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Matthias Jaissle ile yeniden çalışacak olmak benim için büyük bir etkendi. Birbirimizi iyi tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersekli oyuncu, 2023'te Red Bull Salzburg ile Avusturya şampiyonluğu yaşadığı teknik direktör Matthias Jaissle ile yeniden bir araya geldi.