İngiltere Premier Lig'de 22. haftanın açılış maçında Newcastle United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Konuk takım, karşılaşmayı 4-1 kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.
Bournemouth'un gollerini Justin Kluivert (3) ve Milos Kerkez kaydetti. Newcastle United'ın tek golü ise Bruno Guimaraes'ten geldi. Newcastle United, Premier Lig'de altı maç sonra yenildi ve 38 puanda kaldı. Bournemouth ise puanını 37'ye yükseltti.
Andoni Iraola yönetiminde Bournemouth, son 10 maçında kaybetmedi. Bu süreçte Bournemouth altı galibiyet ve dört beraberlik elde etti. 37 puanı bulunan Andoni Iraola'nın ekibi Premier Lig'de 6. sırada bulunuyor. Bournemouth, Newcastle United deplasmanında aldığı galibiyetle Premier Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.
Son Dakika › Spor › Newcastle United-Bournemouth maçı Premier Lig tarihine geçti - Son Dakika
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