NextGen Avrupa Ligi Turnuvası İptal Edildi

Avrupa Ligi yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenmesi planlanan NextGen Avrupa Ligi eleme turnuvasının iptal edildiğini açıkladı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi, ??Abu Dabi'de düzenlenmesi planlanan adidas NextGen Avrupa Ligi eleme turnuvasının iptal edildiğini üzülerek duyurur. Bu karar, bölgedeki mevcut durum göz önüne alındığında tüm katılımcıların güvenliğini garanti altına almak amacıyla alınmıştır. İlgili yetkililer ve paydaşlarla yapılan dikkatli değerlendirme ve devam eden istişareler sonucunda turnuvanın iptal edilmesinin şu anda en sorumlu hareket tarzı olduğuna karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.