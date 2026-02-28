NextGen Avrupa Ligi Turnuvası İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NextGen Avrupa Ligi Turnuvası İptal Edildi

28.02.2026 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE'de düzenlenecek NextGen Avrupa Ligi eleme turnuvası güvenlik nedeniyle iptal edildi.

Avrupa Ligi yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenmesi planlanan NextGen Avrupa Ligi eleme turnuvasının iptal edildiğini açıkladı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi, ??Abu Dabi'de düzenlenmesi planlanan adidas NextGen Avrupa Ligi eleme turnuvasının iptal edildiğini üzülerek duyurur. Bu karar, bölgedeki mevcut durum göz önüne alındığında tüm katılımcıların güvenliğini garanti altına almak amacıyla alınmıştır. İlgili yetkililer ve paydaşlarla yapılan dikkatli değerlendirme ve devam eden istişareler sonucunda turnuvanın iptal edilmesinin şu anda en sorumlu hareket tarzı olduğuna karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Güvenlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor NextGen Avrupa Ligi Turnuvası İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

19:38
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:58
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150’ye yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 20:09:53. #7.11#
SON DAKİKA: NextGen Avrupa Ligi Turnuvası İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.