Neymar'dan Atletico Mineiro taraftarına olay sözler
Brezilyalı yıldız Neymar, Atletico Mineiro taraftarına yönelik sözleriyle dikkat çekti. Neymar, dizindeki sakatlığa rağmen rakip takımın futbolcularından daha iyi olduğunu savunarak, “Dizim sakat halimle bile takımınızdaki herkesten daha iyiyim” dedi.
Neymar ile Atletico Mineiro taraftarı arasında yaşanan gerilimde Brezilyalı yıldızın verdiği yanıt dikkat çekti. Neymar, kendisine yönelik sözlere karşılık Atletico Mineiro kadrosunu hedef alarak, "Dizim sakat halimle bile takımınızdaki herkesten daha iyiyim" dedi.
ATLETICO MINEIRO'YA GÖNDERME
Brezilyalı futbolcunun sözleri doğrudan Atletico Mineiro'nun oyuncu kadrosunu hedef aldı. Neymar, sakatlığına rağmen rakip takımın tüm futbolcularından daha iyi olduğunu söyleyerek oldukça iddialı bir çıkış yaptı.
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