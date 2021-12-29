NFL'in efsane antrenörlerinden John Madden yaşamını yitirdi

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsanevi antrenörlerinden John Madden, 85 yaşında hayatını kaybetti.

NFL organizasyonunun "Futbol oyunu bir efsanesini kaybetti." cümlesiyle duyurduğu haberde, Madden'ın bu sabah beklenmedik şekilde hayata veda ettiği açıklandı.

Madden'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade eden NFL Başkanı Roger Goodell, "Kimse Amerikan futbolunu koçtan fazla sevmedi. O, bu oyunun kendisiydi. Başka bir John Madden olmayacak. Hepimiz, NFL'in bugünkü haline gelmesini sağlayan Madden'a sonsuza kadar borçlu kalacağız." şeklinde görüş belirtti.

Oakland Raiders'ta 1969-1978 yıllarında başantrenör olarak görev alan Madden, takımını 1977'de oynanan "Super Bowl"da lig şampiyonluğuna taşımıştı. Madden, 42 yaşındayken lig tarihinde 100 galibiyete ulaşan en genç antrenör olmuştu. NFL'de en az 10 sezonluk periyotta en yüksek galibiyet yüzdesine sahip antrenör unvanını elinde bulunduran Madden, emekliye ayrıldıktan sonra televizyon yorumculuğu yapmıştı. Madden, 1979'dan 2009'a kadar sürdürdüğü yorumculuk kariyerinde ise spor dalında 16 kez Emmy ödülü kazanmıştı.

ABD'li çalıştırıcı Madden, 1988'de kendi ismiyle piyasaya sürülen NFL video oyununun yüzü olmuş, 2006'da ise Amerikan Futbolu Şöhretler Müzesi'ne dahil edilmişti.