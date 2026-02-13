Nhaga\'dan Taraftarlara Üçlü

Galatasaray'da, Eyüpspor maçının ardından Gine Bissaulu futbolcu Renato Nhaga, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı futbolcular, müsabakanın ardından galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı. Taraftarlar, Eyüpspor mücadelesiyle ilk kez forma giyen yeni transfer Renato Nhaga'nın üçlü çektirmesi istedi. Taraftarların isteğini kırmayan 18 yaşındaki futbolcu da kale arkasındaki tribününe giderek üçlü çektirdi. Daha sonra bütün futbolcuların birlikte galibiyetin sevincini yaşadı. - İSTANBUL