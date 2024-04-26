Nico Hulkenberg, Haas'tan ayrıldıktan sonra Sauber ile anlaştı ve Audi ile yarışacak - Son Dakika
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Nico Hulkenberg, Haas'tan ayrıldıktan sonra Sauber ile anlaştı ve Audi ile yarışacak

Nico Hulkenberg, Haas\'tan ayrıldıktan sonra Sauber ile anlaştı ve Audi ile yarışacak

Formula 1'de sezon sonunda Haas'tan ayrılacak Alman pilot Nico Hulkenberg, gelecek sezon Sauber, takımın devredilmesinin ardından Audi ile yarışacak. Sauber Üst Yöneticisi Andreas Seidl, Hulkenberg ile birlikte yarışacak olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Hulkenberg, Audi'nin takımı devralması öncesinde 2025 yılında Sauber için piste çıkacak.

26.04.2024 12:57
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Formula 1'de sezon sonunda Haas'tan ayrılacak Alman pilot Nico Hulkenberg, gelecek sezon Sauber, takımın devredilmesinin ardından Audi ile yarışacak.

Sauber Üst Yöneticisi Andreas Seidl, yaptığı açıklamada, "2025'ten itibaren Formula 1'de onunla birlikte yarışacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hızı, deneyimi ve ekip çalışmasına bağlılığıyla takımımızın ve Audi'nin F1 projesi dönüşümünün önemli bir parçası olacak." diye konuştu.

36 yaşındaki Alman pilot, Audi'nin takımı devralması öncesinde 2025 yılında Sauber için piste çıkacak.

2013 yılında Sauber için bir sezon yarışan Hulkenberg, kariyeri boyunca Williams, Force India, Renault, Racing Point ve Aston Martin için puan mücadelesi vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nico Hulkenberg, Haas'tan ayrıldıktan sonra Sauber ile anlaştı ve Audi ile yarışacak - Son Dakika

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