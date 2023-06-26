Zaniolo'nun menajeri: Transfer dönemi uzun, teklifler gelirse değerlendirilir - Son Dakika
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Zaniolo'nun menajeri: Transfer dönemi uzun, teklifler gelirse değerlendirilir

26.06.2023 22:53

Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, gelecek tekliflere açık olduklarını belirterek transfer döneminin uzun olduğunu ve Galatasaray'da mutlu olduklarını söyledi. İtalyan futbolcu bu sezon 11 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı.

Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, gelecek tekliflere açık olduklarını belirterek transfer döneminin uzun olduğunu ve Galatasaray'da mutlu olduklarını söyledi.

"TEKLİFLER GELİRSE DEĞERLENDİRİLİR"

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan menajer Claudio Vigorelli, "Zaniolo Türkiye'ye hemen uyum sağladı. Onu burada, ligimizde görememek çok üzücü. Tatilini yapıyor ve ardından Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Transfer dönemi uzun, bakalım ne olacak. Biz Türkiye'de iyiyiz, teklifler gelirse değerlendirilir. Galatasaray'la bir görüşme olduğu ortaya çıktı ama bu doğru değil. Şimdi hazırlıklara odaklandık" dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon toplamda 11 maça çıkan İtalyan fubolcu, söz konusu mücadelelerde 5 gol atıp 1 de asist kaydetti.

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Nicolo Zaniolo, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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