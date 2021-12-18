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Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1-1 - Son Dakika

Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1-1

18.12.2021 15:02
Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1-1

STAT: İlçeHAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Kadir Beyaz (xx), İsmail Ertunç (xx)BODRUMSPOR: Ali Türkan (x) - Ali Eren (x), Üzeyir (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 46 Adem x), Erkan (x), Yekta (x) (Dk. 59 Berk İsmail x), Samet (x) (Dk. 77 Apti Mert x), Celal (xxx), İsmail (x), Harun (x) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Kadir Beyaz (xx), İsmail Ertunç (xx)

BODRUMSPOR: Ali Türkan (x) - Ali Eren (x), Üzeyir (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 46 Adem x), Erkan (x), Yekta (x) (Dk. 59 Berk İsmail x), Samet (x) (Dk. 77 Apti Mert x), Celal (xxx), İsmail (x), Harun (x) (Dk. 85 Omar), Cenk (x)NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ: Enes Kalyoncu (xxx) - Tuncay (xxx), Adem (xx), Ümit (xxx), Alperen (xxx), Cumhur (xxx), Yılmaz Can (x) (Dk. 71 Muhammet xxx), Emre (x) (Dk. 57 Tayfun xx), Atalay (xx) (Dk. 83 Enes Sığırcı), Ferhat (xxx), Polat (xx)GOLLER: Dk. 90+1 Muhammet (Niğde Anadolu FK), Dk. 90+7 Celal (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Cenk, Erkan, Ali Eren, Apti Mert (Bodrumspor), Ferhat, Polat, Enes (Niğde Anadolu FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda İnegölspor'u 2-1 yenerek üst sıralar için umutlanan Bodrumspor, evinde sonuncu Niğde Anadolu FK ile berabere kalarak zirve yarışında kritik 2 puan bıraktı: 1-1. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada birçok gol pozisyonuna giren yeşil-beyazlılar sonuç alamadı, 90+1'inci dakikada sahneye çıkan Muhammet konuk takımı öne geçirdi. Bodrumspor yenilgiden ise 90+7'nci dakikada Celal'in attığı golle kurtuldu. Bu sonuçla Bodrumspor 31 puana yükseldi ancak Play-Off potasına giremedi. Niğde Anadolu FK ise puanını 6 yaptı.


Ali Eren, Hisarcık, Futbol, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1-1 - Son Dakika Spor


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