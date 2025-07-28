Niğde Belediyesi\'nden Çocuklara Yaz Spor Okulları Kapsamında Destek

Niğde Belediyesi, çocukların spora teşvik edilmesi ve sağlıklı gelişimlerine katkı sunulması amacıyla yürütülen Yaz Spor Okulları kapsamında, yüzme eğitimi alan çocuklara yüzme bonesi ve yüzücü gözlüğü desteğinde bulundu. Malzeme dağıtımı, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Yaz döneminde düzenlenen spor okulları ile çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sunan Niğde Belediyesi, yüzme branşında eğitim alan öğrenciler için malzeme desteğinde bulundu. Dağıtım töreni sırasında çocuklarla bir araya gelen Başkan Özdemir, minik sporcularla yakından ilgilenerek mutluluklarına ortak oldu.

Özdemir: "Çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışması için çalışıyoruz"

Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, "Niğde Belediyesi olarak, çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmasına önem veriyoruz. Yaz Spor Okulları aracılığıyla çocuklarımıza yüzme, futbol, basketbol, voleybol gibi birçok branşta eğitim veriliyor. Yüzme eğitimi alan çocuklarımızı bir nebze olsun teşvik edebilmek amacıyla bone ve gözlük desteğinde bulunduk. Ekipman dağıtımını da bizzat yaparak çocuklarımızın heyecanına ortak olduk" ifadelerini kullandı.

Niğde Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle organize edilen Yaz Spor Okulları, her yıl binlerce çocuğun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle çocuklar hem fiziksel gelişim sağlıyor hem de sosyal beceriler kazanıyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gençliğe yönelik bu tür iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımıza fırsat verildiğinde ne kadar yetenekli ve azimli olduklarını görüyoruz. Belediyemiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yaptığı iş birliği sayesinde gençlerimizin sporla iç içe büyümesine destek oluyor. Bu projelerle sadece bugüne değil, yarınlara da yatırım yapıyoruz" dedi. - NİĞDE