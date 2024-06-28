Niğde Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulu başladı - Son Dakika
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Spor

Niğde Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulu başladı

Niğde Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen yaz spor okulu törenle başladı. Vali Cahit Çelik, törende yaptığı konuşmada sporun çocuklara akademik başarı ve disiplin getirdiğini belirtti. Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise gençlere ve çocuklara yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunu vurguladı. Yaz spor okulunda çeşitli spor dallarında eğitimler verileceği bildirildi.

28.06.2024 09:29
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Niğde Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği yaz spor okulu düzenlenen törenle başladı.

Vali Cahit Çelik, Bucakçayır Semt Sahası'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, lise ve ortaokul döneminde atletizm, masa tenisi, futbol gibi birçok branşta spor yaptığını söyledi.

Sporun çocuklara akademik başarının yanı sıra aynı zamanda çok ciddi disiplin getirdiğini belirten Çelik, "Niğde'de bireysel sporlarda Türkiye'de, Avrupa'da, dünyada iyi dereceleri olan çocuklarımız, gençlerimiz var. Bu sene açacağımız yaz okullarıyla çocuklarımızı daha iyi yetiştiririz. 25'e yakın açtığımız spor okulu var. Jimnastikten atletizme, futbola kadar bir sürü farklı alanda çocuklarımız eğitim alma imkanına sahip olacaklar." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de gençlere ve çocuklara yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunu dile getirdi.

Çocukların özellikle spor alanında kendilerini geliştirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Özdemir, "Bucakçayır Spor Tesisleri gelişiyor ve gelişmeye devam ediyor. Belediyemizin yaptığı 2 saha var, biri çim diğeri sentetik saha. Birinin 1500 diğerinin 600 kişilik tribünleri var. Yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak. Eski arıtmamızın olduğu alanı da spor köyüne çevirmek istiyoruz. Çocuklarımıza hangi spor alanıyla ilgileniyorsa o imkanı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Emin Vural ise yaz spor okulunda çeşitli spor dallarında eğitimler verileceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından, sporcular tekvando, cimnastik, güreş gösterisi düzenledi, katılımcılara Niğde Belediyespor forması hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Niğde Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulu başladı - Son Dakika

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