Niğde Belediyespor, Yeni Statla İlk Galibiyetini Aldı

Nesine 3. Lig'in 2. haftasında Niğde Belediyespor, sahasında Kahramanmaraşspor'u 2-0 yenerek yeni stadındaki ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Ömer Faruk Demirel'in golüyle 1-0 öne geçen Niğde Belediyespor, 90+5'te Muhammet Emir Özbilen'in kaydettiği golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Niğde ekibinin iç saha karşılaşmalarını oynayacağı yeni stat, Kahramanmaraşspor maçıyla kapılarını açtı.

Maç öncesinde, kulübe destek veren sponsorlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Düzenlenen törene Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurum müdürleri ve çok sayıda taraftar katıldı. Vali Cahit Çelik, yaptığı konuşmada yeni stadın kente değer katan önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Bu proje Niğde için büyük bir kazanım. Stadın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ak Parti Niğde Milletvekili Uzkurt ise takıma başarılar dilerken, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyespor'un yalnızca futboldan ibaret olmadığını, birçok branşta profesyonel sporcular ve takımlara sahip olduğunu vurguladı. - NİĞDE