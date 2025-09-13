Niğde Belediyespor, Yeni Statla İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Niğde Belediyespor, Yeni Statla İlk Galibiyetini Aldı

Niğde Belediyespor, Yeni Statla İlk Galibiyetini Aldı
13.09.2025 22:22  Güncelleme: 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig'in 2. haftasında Niğde Belediyespor, yeni stadında Kahramanmaraşspor'u 2-0 yenerek galibiyet sevinci yaşadı. Maç öncesinde kulübe destek veren sponsorlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Nesine 3. Lig'in 2. haftasında Niğde Belediyespor, sahasında Kahramanmaraşspor'u 2-0 yenerek yeni stadındaki ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Ömer Faruk Demirel'in golüyle 1-0 öne geçen Niğde Belediyespor, 90+5'te Muhammet Emir Özbilen'in kaydettiği golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Niğde ekibinin iç saha karşılaşmalarını oynayacağı yeni stat, Kahramanmaraşspor maçıyla kapılarını açtı.

Maç öncesinde, kulübe destek veren sponsorlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Düzenlenen törene Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurum müdürleri ve çok sayıda taraftar katıldı. Vali Cahit Çelik, yaptığı konuşmada yeni stadın kente değer katan önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Bu proje Niğde için büyük bir kazanım. Stadın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ak Parti Niğde Milletvekili Uzkurt ise takıma başarılar dilerken, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyespor'un yalnızca futboldan ibaret olmadığını, birçok branşta profesyonel sporcular ve takımlara sahip olduğunu vurguladı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Olaylar, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Niğde Belediyespor, Yeni Statla İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
NATO’dan Rusya’ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü NATO'dan Rusya'ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü
Kırmızı ışıkta 30 kurşunla infaz edilen kuzenlerin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı Kırmızı ışıkta 30 kurşunla infaz edilen kuzenlerin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı
Tarihi maça damga vuran an Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı Tarihi maça damga vuran an! Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı
Tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan, İBB soruşturmasında da tutuklu yargılanacak Tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan, İBB soruşturmasında da tutuklu yargılanacak

21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
20:28
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
19:46
Bu sözler İmamoğlu’nun başına dert oldu Siyasi yasak da talep edildi
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 22:27:16. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde Belediyespor, Yeni Statla İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.