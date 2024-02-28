Niğde'de 3. sınıf öğrencilerine yetenek taraması yapıldı - Son Dakika
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Spor

Niğde'de 3. sınıf öğrencilerine yetenek taraması yapıldı

Niğde\'de 3. sınıf öğrencilerine yetenek taraması yapıldı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Niğde'de 3. sınıf öğrencilerine yetenek taraması testleri yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği proje, çocukların sporla tanıştırılması, spor kültürünün aşılanması ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesini amaçlıyor. Test ve ölçümlere katılan öğrencilerin bir bölümü Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programına davet edilecek.

28.02.2024 08:41  Güncelleme: 08:43
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Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde Niğde'de 3. sınıf öğrencilerini kapsayan yetenek taraması testleri yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile tüm öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Program çerçevesinde geleceğin şampiyon sporcularının tespit edilmesi ve çocuklara spor kültürünün aşılanması, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasının hedefleniyor.

Çocukların sporla tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla uygulanan projede, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel alt yapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimleri de sağlanıyor.

Sporu tabana yayarak öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesine zemin hazırlayan projede öğrencilerin spora olan yatkınlıkları belirleniyor, test ve ölçümlere katılan öğrencilerin belli bir bölümü Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programına davet ediliyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Niğde'de 3. sınıf öğrencilerine yetenek taraması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de 3. sınıf öğrencilerine yetenek taraması yapıldı - Son Dakika
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