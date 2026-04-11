Niğde\'de Artistik Cimnastik Müsabakaları Coşkuyla Tamamlandı

Niğde'de bu yıl ikincisi düzenlenen Okul Sporları Artistik Cimnastik Müsabakaları, yoğun katılım ve büyük bir coşku içerisinde tamamlandı.

Minik A ve minik B kız-erkek, küçük kız ve yıldız kız kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu. Uluslararası düzeyde hakemlerin görev aldığı müsabakalarda sporcular, sergiledikleri performanslarla izleyenlere keyifli ve gurur verici anlar yaşattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul; "Sporun tabana yayılması ve genç yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesi açısından bu tür organizasyonların büyük önem taşıyor. Organizasyonda emeği geçen antrenörlere, hakemlere ve tüm sporculara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE