Niğde'de GSB Yaz Spor Okulları kayıtları başladı - Son Dakika
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Niğde'de GSB Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

Niğde\'de GSB Yaz Spor Okulları kayıtları başladı
18.06.2026 10:20  Güncelleme: 10:21
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği GSB Yaz Spor Okulları için Niğde'de kayıt süreci başladı. Çocuk ve gençlerin yaz tatilini sporla değerlendirmesi amacıyla birçok branşta eğitim verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları için Niğde'de kayıt süreci başladı.

Çocuk ve gençlerin yaz tatillerini sporla değerlendirmelerini amaçlayan program kapsamında birçok farklı branşta eğitim verilecek. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kent merkezinde kurulan kayıt stantlarında vatandaşlara spor branşları hakkında bilgi verilirken, yaz spor okullarına katılmak isteyen öğrencilerin kayıt işlemleri de gerçekleştiriliyor. Kayıt alanında açıklamalarda bulunan Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, yaz spor okullarının çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve zihinsel gelişimlerine de önemli katkılar sunduğunu belirtti. Dorul, tüm çocukları ve gençleri sporla buluşmaya davet ederek yaz dönemini verimli değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Dorul, "Yaz dönemi boyunca çocukların ve gençlerin sporla iç içe bir yaşam sürmelerini hedefleyen kamp aynı zamanda hem yetenek keşfi hem de sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması açısından önem taşıyor. "Bu Yaz Hareket Zamanı" sloganıyla hayata geçirilen GSB Yaz Spor Okulları için kayıtları devam ediyor.. Programa katılmak isteyenler Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile belediye önü kayıt standına başvurarak işlemlerini tamamlayabilecekler" ifadelerini kullandı.

GSB Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme, atletizm, güreş, badminton, voleybol ve basketbol başta olmak üzere birçok farklı branşta eğitimler verilecek. Eğitimler, alanında uzman antrenörler eşliğinde il genelindeki spor tesislerinde gerçekleştirilecek. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Niğde'de GSB Yaz Spor Okulları kayıtları başladı - Son Dakika

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