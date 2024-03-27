Niğde'de Okul Sporları Mahalli Futbol Müsabakaları tamamlandı.
Çocuklara sporu sevdirmek, fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Okul Sporları Mahalli Futbol Müsabakaları 20-25 Mart tarihleri arasında Bucakçayır Sentetik Sahada düzenlendi. Okul Sporları Küçükler Erkek-Kız Mahalli Futbol Müsabakalarında erkeklerde 11 takım ve 198 sporcu, kızlarda ise 3 takım ve 42 sporcu derece alabilmek için yarıştı.
Müsabakalarda derece alan takımlar ise şu şekilde:
Kızlar:
1. 5 Şubat Ortaokulu,
2. Kiledere İmam Hatip Ortaokulu,
3. Fahri Kirt Ortaokulu yer aldı.
Erkekler:
1. Abdulhamit Han Ortaokulu,
2. Şehit Varol Tosun Ortaokulu,
3. Mehmet Güleç Ortaokulu,
4. Kiledere İmam Hatip Ortaokulu - NİĞDE
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