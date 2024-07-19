Niğde\'de Spor Festivali ve Yarı Maraton Etkinliği Düzenlendi

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Niğde'de Spor Festivali ve Niğde Yarı Maratonu etkinliği kapsamında trafik akışına kapatılan Dr. Sami Yağız Caddesi'nde spor etkinliği düzenlendi.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ile Gençlik ve Spor Spor İl Müdürlüğü tarafından 2 gün sürecek olan Spor Festivali ve Niğde Yarı Maratonu etkinlikleri kapsamında vatandaşlar tenis, futbol, voleybol, basketbol gibi birçok branşta spor yaptı.

Düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla birlikte spor yapan Niğde Valisi Cahit Çelik Ömer Halisdemir anısına yapılacak olan Niğde Yarı Maratonla ilgili bilgi verdi. Vali Çelik, "Bugün Spor Festivali ve Niğde Yarı Maratonu'nun startını verdik finalini de pazar günü maratonla yapacağız. 3 etabı olan bir koşumuz var. 5, 10 ve 21 kilometre olan maratonu Şehit Ömer Halisdemir adına yapıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde yapmayı istiyoruz. Beklediğimizden daha fazla kayıt oldu. 3 farklı etaba kayıt yaptıran spor sayısı yaklaşık 500 civarında. Tüm vatandaşlarımızı pazar gün yapacağımız etkinliğimize davet ediyorum" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Valiliğimizin öncülüğünde spor şenlikleri düzenliyoruz. Maratonlar olacak ben de 5 kilometrede koşacağım. Ömer Halisdemir anısına düzenlenen bir yarışma olacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz düzenliyor biz de belediye olarak katkı sunmaya çalışıyoruz."

Şehit Ömer Halisdemir anısına yapılacak olan Niğde Yarı Maratonu 20 Temmuz'da kent merkezlerindeki 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlarda gerçekleştirilecek. - NİĞDE