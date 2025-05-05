Niğde'de Tarihi Rotada Bisiklet Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Spor

Niğde'de Tarihi Rotada Bisiklet Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Niğde'de gerçekleştirilen İkinci Gümüşler Manastırı & Tyana Su Yolu Bisiklet Etkinliği'ne yaklaşık 500 sporcu katıldı. Etkinlik, tarihi ve doğal güzellikleri tanıtmayı amaçlayan sosyal bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

05.05.2025 19:58
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- Niğde'nin tarihi rotasında yüzlerce sporcu pedal çevirdi

NİĞDE - İkinci Gümüşler Manastırı & Tyana Su Yolu Bisiklet Etkinliği gerçekleştirildi. Bisiklet tutkunları, Gümüşler Manastırı, Tyana Su Kemerleri güzergahı üzerinden Bahçeli Roma Havuzu'na kadar doğayla iç içe tarihi rota üzerinde pedal çevirdi.

Etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Gümüşler Belediyesi, Bahçeli Belediyesi ve Kemerhisar Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirildi. 1. rota olan Gümüşler Manastırı'ndan başlayan sporcular yaklaşık 35 km, çocuklar için özel olarak planlanan ikinci başlangıç rotası Kemerhisar'dan katılan minik bisikletçiler ise yaklaşık 5 km tarihi rotada bisiklet sürdüler. Yaklaşık 500 sporcunun katıldığı tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken rotada gerçekleştirilen etkinliğe Niğde Valisi Cahit Çelik, protokol üyeleri, sporcular, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bisikleti ile Gümüşler Manastırı rotasından sporculara eşlik eden Vali Cahit Çelik, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, organizasyonun sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde sosyal bir bütünlük sağladığını ifade ederek, aynı zamanda Niğde'nin sahip olduğu kültürel ve turistik değerlerin tanıtımına da katkı sunduğunu belirtti. Organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ve katılım gösteren vatandaşlara teşekkür eden Vali Çelik, "İlk olarak Gümüşler'den başladık yaklaşık 35 kilometre sonrası Kemerhisar, Tyana Antik Kenti ve oradan da Bahçeli Roma Havuzu'na geldik. Gümüşler Manastırı 6. 7. yüzyılda yapıma başlanan kendi türünde çok önemli bir manastır. Tyana ise Tabal Krallığı'nın başkenti. Kemerhisar su kemerlerinin kenarından da Roma Havuzuna geldik. Tarihe saygı kapsamında güzel bir bisiklet sürüşü yaptık. Niğde olarak dağcılık, atletizm, bisiklet gibi bir sürü farklı anlamda sportif aktivite yapıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinliğe Kayseri, Adana'dan da katılım oldu. Bu programın düzenlemesinde emeği olan, katkı veren tüm belediye başkanlarımıza, görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bisiklet etkinliğine üyeleri ile birlikte Kayseri'den katılan Mehmet Lüzumlar, "Güzel bir etkinlik oldu. Rota çok güzel, tarihi bir yoldan devam ederek geldik. Gümüşler Manastırı'ndan Rama Havuzuna kadar olan yolda oldukça keyifli yerlerden geçtik. Her belediyenin kendi yöresini tanıtmak için bisiklet çok büyük bir avantaj" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen etkinliğe katılan Harun Onay ise şunları söyledi:

"Oldukça iyi programlanmış bir etkinlik. Gümüşler Manastırı'ndan Roma Havuzuna kadar olan yaklaşık 40 kilometrelik parkurda pedal çevirdik, yaklaşık 500 kişiyle birlikte bisiklet sürdük. İnsanlar bisiklet kullandıkları zaman doğaya katkı sağlıyorlar. Karbon salınımının önüne geçiyorlar ve bununla birlikte sağlıklı ve zinde bir yaşam sürdürüyorlar. Kesinlikle bisiklet herkes için doğru, sağlıklı bir spordur. Vücudunuzun en büyük kaslarını çalıştıran, en ciddi oksijen kaynağı sağlayan sporlardan da birisidir."

Yaklaşık 50 yıldır bisiklet süren ve sağlığını bisiklete borçlu olduğunu söyleyen 67 yaşındaki Ali Kemal Çelebi ise, "Ben yaklaşık 50 yıldır bisiklet kullanıcısıyım. Kayseri Bisiklet Federasyonu'nun da en yaşlı üyesiyim. Emsallerim gibi oturuyor yada sadece küçük aktivitelerle uğraşıyor olsaydım bugünkü 35 kilometrelik rotayı bitirmek kısmet olmazdı. Bisiklet sağlıktır ve yollarda bisiklet sürücülerine lütfen yol veriniz" şeklinde konuştu.

2.Gümüşler Manastırı & Tyana Su Yolu Bisiklet Etkinliği Roma Havuzunda düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle tamamlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Niğde'de Tarihi Rotada Bisiklet Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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