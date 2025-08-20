Niğde Kick Boks Takımı'ndan Büyük Başarı - Son Dakika
Spor

Niğde Kick Boks Takımı'ndan Büyük Başarı

20.08.2025 12:57
Niğde Gençlik ve Spor Kulübü, 17. İller Arası Kick Boks Zafer Kupası'nda 4 altın madalya kazandı.

Kütahya'da düzenlenen ve 40 ilden 800 sporcunun katıldığı 17. İller Arası Kick Boks Zafer Kupası'nda Niğde ekibi önemli bir başarıya imza attı.

Niğde Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları şampiyonada 4 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak hem şehri hem de antrenörlerini gururlandırdı. Niğde Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Zehra Aktaş 60 kilogram genç bayanlar kategorisinde, Kağan Enes Eroğlu ise 57 kilogram yıldız erkekler kategorisinde birincilik elde ederken, İpek Su Tan 60 kilogram yıldız bayanlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Takımın bir diğer sporcusu da gümüş madalya kazanarak başarıya ortak oldu. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Köksal Arıkan, uzun zamandır yaptıkları çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını belirterek, Niğde'nin artık hem ulusal hem uluslararası arenada kick boks branşında önemli bir yere sahip olmaya başladığını ifade etti. Arıkan, tüm bu başarıların arkasında Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mahmut Karataş ve il temsilcisi Ali Kale'nin desteklerinin yer aldığını, her organizasyonu yakından takip ederek hem sporculara hem de antrenörlere büyük katkı sunduklarını vurguladı.

Şampiyonada derece alan sporcuları tebrik eden Arıkan, hedeflerinin Niğde'yi kick boks branşında daha üst seviyelere taşımak olduğunu belirtti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

