Niğde Kız Takımı ANALİG\'de İkinci Oldu

Aksaray'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Masa Tenisi Grup Müsabakaları'nda mücadele eden Niğde Kız Takımı, önemli bir başarıya imza attı.

4-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda başarılı bir performans sergileyen Niğde ekibi, grubunu ikinci sırada tamamlayarak Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve başarıda emeği bulunan antrenörleri tebrik ederek takıma Türkiye Finalleri'nde başarılar diledi.