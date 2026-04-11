Niğde\'den milli takıma uzanan yolda genç yetenekler İzmir kampında

11.04.2026 10:45  Güncelleme: 10:46
Niğde'de yetişen U14 takımı oyuncuları Çınar Özçelik ve Ahmet Said Mutlu, milli takım seçmeleri kapsamında İzmir'de düzenlenen kampa davet edildi. Niğde Belediyespor, gençlerin performansının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Niğde'de spor altyapısından yetişen genç yetenekler, milli takım yolunda önemli bir adım daha attı.

U14 takımının başarılı oyuncuları Çınar Özçelik ve Ahmet Said Mutlu, Türkiye genelinden seçilen sporcuların katıldığı 3. etap milli takım seçmeleri kapsamında İzmir'de düzenlenen kampa davet edildi. Niğde Belediyespor tarafından yapılan açıklamada; " Niğde sporunun son yıllarda altyapıya yaptığı yatırımların karşılığını alıyor. İzmir'de gerçekleştirilen kamp sürecinde genç oyuncularımızın göstereceği performans, hem bireysel kariyerleri hem de temsil ettikleri kulüp açısından büyük önem taşıyor. Bu gelişme aynı zamanda Niğde'nin sporcu yetiştiren bir şehir olma vizyonunun somut bir yansıması. Sporcularımıza olan güvenimiz tam. Çınar Özçelik ve Ahmet Said Mutlu'ya milli takım yolculuklarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

